Сердце не выдержало за сыновей на фронте: во Львове хирурги спасли отца двух защитников

Игорь Коверко, которому сделали пересадку сердца во Львове / © Перше медичне об'єднання Львова

Житель Львовской области Игорь Коверко жил молитвами за сыновей, которые защищают Украину, пока его собственное сердце не дало сбой. После критического инфаркта мужчину спасла только срочная пересадка во львовском Центре трансплантологии.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

56-летний Коверко до полномасштабной войны почти не сталкивался с проблемами со здоровьем и редко обращался к врачам. Все изменилось тогда, когда война коснулась его семьи. Оба сына Игоря сейчас служат в Вооруженных силах, и ежедневное ожидание новостей с фронта стало для отца тяжелым испытанием.

У отца военных случился инфаркт — сердце работало на 20%

Однажды младший сын долгое время не выходил на связь, находясь в полуокружении. Когда же он наконец позвонил, казалось, что напряжение спало и самое страшное уже позади. Однако уже через два дня у отца защитника случился инфаркт. Это случилось символично и трагично — в третью годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля 2025 года.

Дальнейшее тщательное обследование показало критическое состояние сердца: после инфаркта оно было почти полностью изношено и работало лишь на 20% от нормы. Единственным шансом оставалась трансплантация. Летом Игоря внесли в лист ожидания на донорский орган. Необходимость пересадки он воспринял спокойно — без паники и страха. Мужчина читал истории других пациентов, которые живут с пересаженным сердцем, доверял врачам и полагался на Бога.

Пересадка сердца

Через полгода ожидания появился донор, и 17 января кардиохирурги Центра трансплантологии провели операцию, заменив изношенное сердце Игоря на новое.

Первые сутки после вмешательства пациент находился в отделении интенсивной терапии кардиохирургического отделения Больницы Святого Пантелеймона. Современные наркозно-дыхательные аппараты и мониторы, полученные медучреждением в рамках польско-украинского трансграничного сотрудничества, позволили обеспечить высокий уровень послеоперационного ухода.

Операция по пересадке сердца / © Перше медичне об'єднання Львова

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, а новое сердце работает стабильно. Игорь искренне благодарен семье донора и медикам за спасенную жизнь.

«Трансплантация — мой шанс снова быть рядом с детьми, дождаться внуков и вернуться к нормальной жизни», — сказал пациент.

Медики и пациенты львовского Центра трансплантологии / © Перше медичне об'єднання Львова

Напомним, ранее львовские кардиохирурги провели уникальную для Украины операцию, спасая 20-летнего Виталия Даца. Из-за вирусной инфекции врожденный порок сердца парня перерос в критическую патологию, а установленный ранее дефибриллятор оказался неисправным и только ухудшил состояние. Первое донорское сердце, пересаженное медиками, не прижилось и остановилось уже через час. В течение 52 ч. пациент находился на аппарате ЭКМО, пока чудом не нашелся второй донор. Вторая пересадка подряд прошла успешно, и сейчас сердце юноши работает стабильно.