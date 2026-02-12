Побила одномесячного сына до смерти: во Львове приговорили 21-летнюю женщину

Суд во Львове осудил мать за нанесение тяжелых травм одномесячному сыну / © Львовская обласная прокуратура

Во Львове доказали вину 21-летней женщины, причинившей тяжелые травмы своему одномесячному сыну. Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, учитывая признание вины, раскаяние, молодой возраст и сложные жизненные обстоятельства.

Галицкая окружная прокуратура сообщила об этом 12 февраля.

Проживали в социальном центре

По данным следствия, в октябре 2024 года младенец был доставлен в реанимацию одной из львовских больниц вместе с матерью. Раньше семья проживала в Социальном центре матери и ребенка в Дрогобыче.

Там медики заметили, что мальчик плохо набирает вес, и направили его на обследование в районную больницу, после чего его госпитализировали во Львов.

После первоочередных процедур ребенка перевели в терапевтическое отделение.

Попали в больницу

В больничной палате мама с мальчиком находились одни. Когда он начал плакать, женщина сильно трясла младенца и бросила его в металлическую люльку.

Врачи заметили кровоподтеки и изменения в поведении ребенка. Обследование показало переломы костей плеча и ключицы, а также значительные кровоизлияния в мозг.

Мать задержали в тот же день по ст. 208 УПК Украины, а мальчика оставили под наблюдением врачей.

Нанесенные повреждения повлекли за собой необратимые поражения мозга и посттравматическое накопление жидкости в черепе. Позже его перевели в Центр здоровья и реабилитацию детей.

«В сентябре прошлого года мальчик умер, не дожив несколько дней до 1 года», — сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что женщине было инкриминировано умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и умышленное средней тяжести телесное повреждение (ч. 2 ст. 121 и ч. 1 ст. 122 УК Украины). До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

Напомним, в Полтавской области попечительницу заподозрили в пытках ее младших сестер 13 и 16 лет. Следовательно, правоохранители расследуют дело о жестоком обращении с детьми. По данным следствия, подозреваемая 30-летняя женщина заставляла девушек двое суток стоять на коленях без еды и сна.