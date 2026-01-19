- Дата публикации
Львов
Чудо во Львове: после 11 недель без воды в лоне мамы родился здоровый младенец (фото)
30-летняя львовянка родила здорового сына Матвея после 2000 часов безводного периода.
Львовские медики установили настоящий рекорд, сохраняя беременность женщины в течение 83 дней после разрыва плодных оболочек. Несмотря на критические риски и вес ребенка всего 400 г на старте, врачи довели Юлию до 35-й недели и она родила сына Матвея.
Об этом сообщила Детская больница Святого Николая.
Для 30-летней львовянки Юлии это была вторая беременность. Первая прошла без осложнений, однако завершилась кесаревым сечением из-за ягодичного предлежания плода. Во время второй беременности проблемы возникли значительно раньше: на 24-й неделе началось подтекание вод — состояние, известное в акушерстве как ПРПО (преждевременный разрыв плодных оболочек). Такое осложнение представляет высокий риск крайне преждевременных родов.
Юлию немедленно госпитализировали в родильное отделение больницы. С тех пор за пациенткой наблюдала мультидисциплинарная команда, в состав которой вошли акушеры-гинекологи, неонатологи и фармацевт. Специалисты ежедневно работали над тем, чтобы максимально отсрочить начало родов, ведь на 24-й неделе вес плода составляет всего 400 — 700 г, легкие еще незрелые, а нервная система находится на этапе активного развития, что создает чрезвычайно высокие риски для жизни и здоровья ребенка.
Как медики спасали беременность женщины?
Главной целью врачей было как можно дольше сохранить беременность. Для этого применяли антибиотикопрофилактику, регулярные обследования и постоянный мониторинг состояния матери и плода, пытаясь выиграть каждый дополнительный день для малыша.
Благодаря почти трехмесячной ежедневной работе медиков и их высокому профессионализму беременность удалось безопасно пролонгировать до 35-й недели. Безводный период составил 83 дня — абсолютный рекорд в практике больницы и значительное достижение для всей команды.
«11 недель — это крайне много. Это случай самого длинного безводного промежутка в нашей больнице. Вся команда болела за мамочку. И когда роды таки начались, мы верили: этому малышу все удастся», — отметил акушер-гинеколог и лечащий врач Юлии Игорь Федашко.
Женщина родила здорового мальчика
На 35-й неделе беременности Юлия родила здорового мальчика Матвея весом 2960 г. Несмотря на наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения, роды на этот раз произошли естественным путем и нуждались в особо пристальном наблюдении.
После рождения ребенка врачи обнаружили на пуповине настоящий узел — чрезвычайно редкое явление, которое практически невозможно диагностировать до родов. По данным научных источников, такой узел случается только у 0,3 — 2% рожениц и представляет дополнительную угрозу для жизни ребенка, ведь в случае затягивания может прекращаться поступление кислорода.
Впрочем, несмотря на все риски, и медики, и мама, и малыш успешно преодолели этот сложный путь.
"За эти три месяца все врачи стали нам родными. И у нас родилось маленькое чудо — наш сыночек. У Матвея теперь много ангелов-хранителей и все они в медицинских костюмах», — с благодарностью поделилась Юлия.
Сейчас Матвей уже дома вместе с семьей, где его с нетерпением ждали папа и старшая сестренка.
