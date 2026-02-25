В центре Львова снова произошел взрыв: полиция рассказала подробности

Взрыв газа во Львове / © Полиция Львовской области

Реклама

В среду вечером, 25 февраля, в квартире на улице Ференца Листа во Львове произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадали два молодых человека, которые арендовали это жилье.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Взрыв во Львове — что известно

По информации полиции, травмы получили 17-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Оба студенты одного из львовских учебных заведений. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в милицию около 17:50. В настоящее время медики проводят обследование и уточняют диагнозы пострадавших.

Реклама

«На месте работают следственно-оперативные группы и профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего взрыва», — сообщили в полиции Львовщины.

Взрыв газа во Львове / © Полиция Львовской области

Последствия взрыва газа

По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной или техногенной безопасности). Санкция статьи предусматривает различные виды наказания: штраф или исправительные работы или ограничение, лишение свободы на срок до трех лет.

Взрыв газа во Львове / © Полиция Львовской области

«Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего», — подытожили в полиции.

Напомним, в Дрогобычском районе Львовской области произошла утечка нефтепродуктов на территории одного из предприятий, занимающегося пользованием недрами.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в городе Казатин зафиксировали серьезный сбой в работе газораспределительной сети. Из-за резкого повышения давления газа в системе в нескольких жилых домах возникли пожары.