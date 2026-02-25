ТСН в социальных сетях

Львов
254
1 мин

На Львовщине произошла утечка нефти: загрязнена дорога и земли вокруг

В Дрогобычском районе Львовской области произошла утечка нефтепродуктов на территории одного из предприятий, которое занимается пользованием недрами.

Кирилл Шостак
Масштабная утечка нефти запачкала землю

Масштабная утечка нефти запачкала землю / © Львовская обласная прокуратура

На Львовщине расследуют ситуацию с утечкой нефтепродуктов, которая привела к загрязнению значительной площади грунтов. Инцидент произошел в феврале этого года в одном из сел Дрогобычского района на территории предприятия, которое занимается пользованием недрами.

По данным следствия, утечка произошла из-за неисправности защелки насосного оборудования.

Масштабная утечка нефти загрязнила землю / © Львовская обласная прокуратура

Масштабная утечка нефти загрязнила землю / © Львовская обласная прокуратура

В результате нефть распространилась не только на территорию предприятия, но и за его пределы — на грунтовую дорогу и близлежащие земельные участки.

Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали наслоение нефтепродуктов в канаве и на почве общей площадью около 500 квадратных метров. Также вблизи были обнаружены емкости, заполненные веществом темного цвета с характерными признаками нефти.

Масштабная утечка нефти загрязнила землю / © Львовская обласная прокуратура

Масштабная утечка нефти загрязнила землю / © Львовская обласная прокуратура

При процессуальном руководстве Дрогобычской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту загрязнения земель вредными веществами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и размер ущерба, причиненного окружающей среде.

Напомним, ранее в районе Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили мертвых птиц, загрязненных мазутом. Администрация нацпарка сообщила экологическим службам и ожидает официальных проверок, чтобы установить происхождение нефтепродуктов.

254
