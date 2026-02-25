ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1159
Час на прочитання
1 хв

У центрі Львова знову стався вибух: поліція розповіла подробиці

У Львові через вибух побутового газу госпіталізували двох людей.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вибух газу у Львові

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

У середу ввечері, 25 лютого, у квартирі на вулиці Ференца Ліста, що у Львові, стався вибух побутового газу. Внаслідок інциденту постраждало двоє молодих людей, які орендували це помешкання.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Вибух у Львові — що відомо

За інформацією поліції, травми дістмали 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Обоє є студентами одного зі львівських навчальних закладів. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців близько 17:50. Наразі медики проводять обстеження та уточнюють діагнози потерпілих.

«На місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події, що призвели до вибуху», — повідомили в поліції Львівщини.

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

Наслідки вибуху газу

За фактом вибуху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки). Санкція статті передбачає різні види покарання: штраф чи виправні роботи або обмеження, позбавлення волі на строк до трьох років.

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

«Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події», — підсумували в поліції.

Нагадаємо, у Дрогобицькому районі Львівської області стався витік нафтопродуктів на території одного з підприємств, що займається користуванням надрами.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині в місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie