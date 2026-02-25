У центрі Львова знову стався вибух: поліція розповіла подробиці

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

Реклама

У середу ввечері, 25 лютого, у квартирі на вулиці Ференца Ліста, що у Львові, стався вибух побутового газу. Внаслідок інциденту постраждало двоє молодих людей, які орендували це помешкання.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Вибух у Львові — що відомо

За інформацією поліції, травми дістмали 17-річний хлопець і 18-річна дівчина. Обоє є студентами одного зі львівських навчальних закладів. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців близько 17:50. Наразі медики проводять обстеження та уточнюють діагнози потерпілих.

Реклама

«На місці працюють слідчо-оперативні групи та профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі події, що призвели до вибуху», — повідомили в поліції Львівщини.

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

Наслідки вибуху газу

За фактом вибуху слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки). Санкція статті передбачає різні види покарання: штраф чи виправні роботи або обмеження, позбавлення волі на строк до трьох років.

Вибух газу у Львові / © Поліція Львівської області

«Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події», — підсумували в поліції.

Нагадаємо, у Дрогобицькому районі Львівської області стався витік нафтопродуктів на території одного з підприємств, що займається користуванням надрами.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині в місті Козятин зафіксували серйозний збій у роботі газорозподільної мережі. Через різке підвищення тиску газу в системі в кількох житлових будинках виникли пожежі.