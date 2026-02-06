На Львовщине произошел взрыв: есть пострадавшие в тяжелом состоянии / © Полиция Львовской области

Вечером 6 февраля в селе Дулебы Стрыйского района произошел взрыв в офисном здании автотранспортного предприятия. В результате происшествия двухэтажное сооружение испытало значительные разрушения, а три человека получили ожоги и были срочно госпитализированы.

Об этом сообщили в ГСЧС и полиции Львовской области.

По информации полицейских, сообщение об инциденте поступило на спецлинию 112 около 18:00. По данным спасателей, взрыв вызвал возгорание и привел к фактическому уничтожению офисного помещения. На месте происшествия сразу приступили к работе подразделения ГСЧС, взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Представитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи Татьяна Андреева в комментарии «Суспільному» рассказала о состоянии пострадавших. В результате пожара травмировались три человека — одна женщина и двое мужчин. Двое получили тяжелые, а один средней тяжести опеки. Всех госпитализировали в Стрыйскую больницу.

Врачи уточняют диагнозы и оказывают необходимую помощь раненым. В то же время, правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и проводят первоочередные следственные действия.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины и спасатели ГСЧС. Проводятся первоочередные следственные действия, стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Вскоре события будут предоставлены правовая квалификация», — отметили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

Спасатели продолжают разбор поврежденных конструкций, чтобы убедиться, что под завалами никого больше нет. Окончательные причины взрыва будут известны по завершении работы экспертов-взрывотехников.

