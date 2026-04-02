Убийство военного ТЦК во Львове: что сказал Садовый

Андрей Садовый / © Getty Images

Городской голова Львова Андрей Садовый выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника ТЦК, убитого в городе. Мэр отметил важность быстрого расследования и сурового наказания виновного.

Об этом Садовый написал 2 апреля.

«Это большая трагедия, когда в мирном городе уносят жизнь человека. Никакого оправдания этому нет. Должно быть справедливое и жесткое наказание», — отметил глава города.

Он также поблагодарил за помощь жителей, которые предоставили информацию, которая помогла в быстром задержании подозреваемого.

Отметим, что сейчас идет следствие для установления всех обстоятельств происшествия и мотивов преступления.

Нападение на сотрудника ТЦК во Львове — что известно

Сегодня, 2 апреля, во время осуществления мероприятий оповещения неизвестный нанес удар ножом в шею военнослужащему ТЦК, после чего скрылся.

Ранее источники отмечали, что в районе улицы Патона во Львове возник конфликт между работниками ТЦК и группой неизвестных. Во время ссоры один из мужчин нанес ножевое ранение в шею военном.

На место вызвали медиков скорой. Они провели все реанимационные мероприятия, но спасать сотрудника ТЦК не удалось. 52-летний военный получил проникающее ранение, несовместимое с жизнью.

Позже мужчина, подозреваемый в нападении, задержан. Есть данные, что это львовянин 1991 года, который работает инспектором Львовской таможни.