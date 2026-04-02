Кровавое нападение на военного ТЦК во Львове: что известно о погибшем офицере и нападавшем

© ТСН

Во Львове при исполнении служебных обязанностей погиб офицер Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), на которого напали с ножом посреди улицы.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, которым оказался работник таможенной службы. Что известно о кровавом инциденте во Львове — читайте в материале ТСН.ua.

Во Львове убили военного ТЦК

В четверг, 2 апреля, во время проведения мероприятий оповещения произошел кровавый инцидент: мужчина пырнул ножом в шею военнослужащего ТЦК и скрылся с места происшествия. Несмотря на все попытки врачей спасти пострадавшего, он скончался в больнице от полученных ран.

По информации журналистов LVIV.MEDIA, трагедия разыгралась в районе улицы Патона. Во время мероприятий оповещения между работниками Галицко-Франковского ОРТЦК и СП и группой неизвестных лиц возник конфликт.

Во время ссоры один из мужчин нанес ножевое ранение в шею военному. 52-летний Олег Авдеев получил глубокое проникающее ранение, которое оказалось смертельным.

Место преступления / © Полиция Львовской области

Свидетели происшествия сняли на видео, как медики пытались реанимировать мужчину возле больницы на улице Выговского, расположенной совсем рядом.

Начальник Львовской ОВА отреагировал на нападение на военнослужащих ТЦК.

«Наказание для нападавшего должно быть неотвратимым», — подчеркнул в сообщении начальник ОВА Максим Козицкий.

Что известно о нападавшем на военного ТЦК во Львове

Вскоре после кровавого инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК. По данным СМИ, вероятно, нападавшим является 34-летний государственный инспектор Львовской таможни Андрей Труш.

В Национальной полиции Украины сообщили, что задержанным оказался львовянин 1991 года рождения, который работает инспектором Львовской таможни. Эту информацию подтвердили в Государственной таможенной службе Украины.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ТЦК / © Полиция Львовской области

«По результатам полученной от правоохранительных органов информации, Государственная таможенная служба Украины подтверждает, что лицо, задержанное по подозрению в убийстве военнослужащего ТЦК в г. Львове, является работником Львовской таможни», — говорится в сообщении ГТС.

В ведомстве отметили, что никоим образом не оправдывают и не поддерживают противоправных действий со стороны работников службы, а окончательную оценку событиям даст следствие и суд.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы содеянного. По факту нападения открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Что известно о мотивах преступления

Журналист Виталий Глагола сообщил, что инспектор таможни, который с ножом напал и зарезал работника ТЦК во Львове, якобы «отбивал» от задержания своего младшего брата.

В то же время Глагола рассказал, как разворачивались события. По данным журналиста, во Львове во время мобилизационных мероприятий совместный патруль полиции и ТЦК остановил автомобиль для проверки. В салоне сидели работник таможни Андрей Т., 1991 года рождения, и его младший брат (1997 г.р.).

По словам журналиста, родственник таможенника сбежал, как только началась проверка документов. Сам же чиновник сознательно пошел на конфликт, чтобы выиграть время и помочь брату сбежать.

«Он достает нож и наносит удар в шею работнику ТЦК — Олегу Авдееву. Удар — прицельный, в жизненно важный участок», — пишет Глагола.

Кем оказался погибший военнослужащий ТЦК

Погибшим в результате нападения во Львове военным оказался 52-летний офицер группы рассмотрения и сопровождения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП Олег Авдеев, сообщает LVIV.MEDIA.

Олег Авдеев был коренным львовянином, выпускником факультета международных отношений университета Франко и бывшим спортсменом.

Погибший военный ТЦК Олег Авдеев

Значительную часть жизни мужчина посвятил службе на границе: в свое время возглавлял группу инспекторов пограничного контроля и был заместителем начальника мобильной заставы «Львов».

С ноября 2025 года Олег Авдеев был офицером мобилизационного отделения Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. А с января мужчина стал офицером группы рассмотрения и сопровождения административных правонарушений этого же ТЦК. Участия в боевых действиях не принимал.

Из близких родственников у Олега Авдеева осталась только мать.

Во Львовском ТЦК и Минобороны отреагировали на преступление

Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали дерзкое убийство своего коллеги, произошедшее днем 2 апреля. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семье погибшего и заверили: нападавший не избежит суровой ответственности за содеянное.

«Выражаем соболезнования родным погибшего побратима. Наказание для нападавшего будет неотвратимым», — отметили в областном ТЦК.

В Министерстве обороны Украины отметили, что граждане, которые убивают военных — на фронте или в тылу — действуют против Украины. В ведомстве отметили, что сегодня страна держится на военных, которые в разных регионах и на разных должностях, в частности небоевых, обеспечивают оборону государства.

Министерство обороны Украины / © armyinform.com.ua

«Тот, кто убивает военного — на фронте или в тылу — действует против Украины. Убийцу ждет неотвратимое наказание. Это единственная допустимая позиция. Система мобилизации требует изменений, и они будут внедрены в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может оправдывать убийство», — отметили в Минобороны.

Ранее, 3 декабря во Львове смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП. Тогда 30-летний местный житель во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и скрылся, применив газовый баллончик. Ветеран АТО получил критическое повреждение бедренной артерии, его госпитализировали, однако спасти жизнь не удалось.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.