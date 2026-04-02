Во Львове убили военного ТЦК ударом ножа в горло: подробности

Место нападения на военного ТЦК во Львове / © Полиция Львовской области

В четверг, 2 апреля, во время проведения мероприятий оповещения неизвестный нанес удар ножом в шею военнослужащему ТЦК, после чего скрылся.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Несмотря на усилия медиков, от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

«Проводится полицейская спецоперация, к раскрытию преступления задействованы оперативники криминальной полиции, следователи, патрульные полицейские и сотрудники других служб полиции», — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по п. 8 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Местное издание LVIV.MEDIA сообщило, что в районе улицы Патона возник конфликт во время мероприятий оповещения между работниками ТЦК и группой неизвестных лиц.

Во время ссоры один из мужчин нанес ножевое ранение в шею военному.

На место вызвали медиков скорой, которые проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось. 52-летний военный получил проникающее ранение несовместимое с жизнью.

Из опубликованных очевидцами кадров видно, что мужчину пытались спасти возле ближайшего медицинского учреждения на улице Выговского, неподалеку от места резни.

Во Львовской ОВА отреагировали на нападение на военнослужащих ТЦК.

«Наказание для нападающего должно быть неотвратимым», — подчеркнул в сообщении начальник ОВА Мксим Козицкий.

Нападения на военных ТЦК во Львове

Напомним, в январе этого года во Львове 46-летний мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Нападающего разыскали и задержали. Ему сообщено о подозрении в насилии в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 3 ст. 350 УК Украины).

В прошлом году во Львове в результате ножевого ранения погиб военнослужащий ТЦК Юрий Бондаренко. Он был военным ветераном, защищал страну еще в АТО, а с начала полномасштабной войны вновь вернулся на фронт.