Убийство работника ТЦК во Львове: в военкомате сделали твердое заявление
В ТЦК и СП подчеркнули важность расследования и неотвратимости наказания за убийство военного.
Во Львовском областном ТЦК и СП официально отреагировали на дерзкое убийство своего сотрудника, которое произошло посреди дня 2 апреля. Там выразили соболезнования семье погибшего и заверили, что нападавший не избежит строгой ответственности.
Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице учреждения.
«Сегодня, 2 апреля, около 13:20 в районе улицы Патона во Львове, во время выполнения служебных обязанностей военнослужащему одного из ТЦК и СП города Львова неизвестный нанес смертельный удар в шею», — указано в сообщении.
Правоохранители устроили специальную операцию для установления обстоятельств и поиска нападавшего. К работе привлечены оперативники криминальной полиции, следователи, сотрудники уголовного розыска, патрульные и другие подразделения полиции Львовской области.
Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство а статье об умышленном убийстве. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненный срок.
«Выражаем соболезнования родным погибшего побратима. Наказание для нападавшего будет неотвратимым», — отметили в областном ТЦК.
Убийство военного ТЦК во Львове — что известно
Напомним, во Львове во время мероприятий оповещения неизвестный смертельно ранил ножом в шею 52-летнего военнослужащего ТЦК. Конфликт произошел 2 апреля в районе улицы Патона, после чего нападавший скрылся. Несмотря на реанимационные действия медиков, военнослужащий умер в больнице.
Полиция начала спецоперацию и открыла производство по статье об умышленном убийстве. В ОВА отметили неотвратимость наказания для злоумышленника.
Впоследствии стало известно, что во Львове задержали 35-летнего инспектора таможни, который ударил ножом в шею сотрудника ТЦК. Полиция провела спецоперацию для розыска нападавшего, сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются мотивы преступления.