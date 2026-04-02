- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 1390
- Час на прочитання
- 1 хв
Вбивство військового ТЦК у Львові: що сказав Садовий
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК у Львові.
Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині та близьким загиблого співробітника ТЦК, якого було вбито у місті. Мер наголосив на важливості швидкого розслідування та суворого покарання винного.
Про це Садовий написав 2 квітня.
«Це велика трагедія, коли в мирному місті забирають життя людини. Жодного виправдання цьому немає. Має бути справедливе й жорстке покарання», — зазначив очільник міста.
Він також подякував за допомогу мешканцям, які надали інформацію, що допомогла у швидкому затриманні підозрюваного.
Зазначимо, що зараз триває слідство для встановлення всіх обставин події та мотивів злочину.
Напад на співробітника ТЦК у Львові — що відомо
Сьогодні, 2 квітня, під час здійснення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік.
Раніше джерела зазначали, що в районі вулиці Патона у Львові виник конфлікт між працівниками ТЦК та групою невідомих осіб. Під час сварки один із чоловіків завдав ножового поранення в шию військовому.
На місце викликали медиків швидкої. Вони провели усі реанімаційні заходи, але врятувати співробітника ТЦК не вдалося. 52-річний військовий отримав проникне поранення, несумісне з життям.
Пізніше чоловіка, якого підозрюють у нападі, затримали. Є дані, що це львів’янин 1991 року народження, який працює інспектором Львівської митниці.