ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
1390
Час на прочитання
1 хв

Вбивство військового ТЦК у Львові: що сказав Садовий

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового ТЦК у Львові.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Садовий / © Getty Images

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині та близьким загиблого співробітника ТЦК, якого було вбито у місті. Мер наголосив на важливості швидкого розслідування та суворого покарання винного.

Про це Садовий написав 2 квітня.

«Це велика трагедія, коли в мирному місті забирають життя людини. Жодного виправдання цьому немає. Має бути справедливе й жорстке покарання», — зазначив очільник міста.

Він також подякував за допомогу мешканцям, які надали інформацію, що допомогла у швидкому затриманні підозрюваного.

Зазначимо, що зараз триває слідство для встановлення всіх обставин події та мотивів злочину.

Напад на співробітника ТЦК у Львові — що відомо

Сьогодні, 2 квітня, під час здійснення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік.

Раніше джерела зазначали, що в районі вулиці Патона у Львові виник конфлікт між працівниками ТЦК та групою невідомих осіб. Під час сварки один із чоловіків завдав ножового поранення в шию військовому.

На місце викликали медиків швидкої. Вони провели усі реанімаційні заходи, але врятувати співробітника ТЦК не вдалося. 52-річний військовий отримав проникне поранення, несумісне з життям.

Пізніше чоловіка, якого підозрюють у нападі, затримали. Є дані, що це львів’янин 1991 року народження, який працює інспектором Львівської митниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
1390
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie