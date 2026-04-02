Вбивство військового ТЦК у Львові: що сказав Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий висловив співчуття родині та близьким загиблого співробітника ТЦК, якого було вбито у місті. Мер наголосив на важливості швидкого розслідування та суворого покарання винного.

Про це Садовий написав 2 квітня.

«Це велика трагедія, коли в мирному місті забирають життя людини. Жодного виправдання цьому немає. Має бути справедливе й жорстке покарання», — зазначив очільник міста.

Він також подякував за допомогу мешканцям, які надали інформацію, що допомогла у швидкому затриманні підозрюваного.

Зазначимо, що зараз триває слідство для встановлення всіх обставин події та мотивів злочину.

Напад на співробітника ТЦК у Львові — що відомо

Сьогодні, 2 квітня, під час здійснення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік.

Раніше джерела зазначали, що в районі вулиці Патона у Львові виник конфлікт між працівниками ТЦК та групою невідомих осіб. Під час сварки один із чоловіків завдав ножового поранення в шию військовому.

На місце викликали медиків швидкої. Вони провели усі реанімаційні заходи, але врятувати співробітника ТЦК не вдалося. 52-річний військовий отримав проникне поранення, несумісне з життям.

Пізніше чоловіка, якого підозрюють у нападі, затримали. Є дані, що це львів’янин 1991 року народження, який працює інспектором Львівської митниці.