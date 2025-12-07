"Разгром автобуса и многочисленные травмы": на Львовщине избили артистов ансамбля "Гуцулия" (видео)

Кто и почему жестоко избил артистов «Гуцулии» во Львовской области

Артисты национального ансамбля «Гуцулия» заявили, что во Львовской области на них напали неизвестные молодые люди.

Об этом в Facebook сообщил художественный руководитель ансамбля Василий Шеремета.

Он рассказал, что вместе с коллективом возвращался из гастрлей за границей. Артисты побывали в Польше и Финляндии. Однако на АЗС города Шептицкий ночью на них напали неизвестные молодые люди.

«Группа из около 6 агрессивных молодых людей и трех „барышень“ в неадекватном состоянии ворвалась в автобус, разбрасывали вещи, провоцировали конфликт, а затем начали физическое насилие. Это не была „драка“. Это было одностороннее нападение», — утверждает Шеремета.

По его словам, в результате нападения артисты получили травмы.

«Результат: сломанные носы; многочисленные ушибы, ушибы ребер; сотрясение мозга; сложный перелом со смещением, необходимая операция; пострадала администратор ансамбля — толкнули, ушиб ребер, сильный стресс», — рассказал художественный руководитель.

Также он посетовал на действия полиции. Шеремета утверждает, что прибывшие на место конфликта правоохранители спокойно общались с нападающими, не реагируя на агрессивное поведение и нецензурную лексику. Нападавшие не были задержаны.

На опубликованном артистом видео можно увидеть подтверждение его слов. Молодые люди, в том числе девушка, оскорбляют и матерят правоохранителей, а те в ответ вообще не реагируют.

Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику и сцены насилия 18+.

«Мы не делаем выводов — мы задаем вопрос. Мы не ищем хайпа — мы ищем справедливости», — подчеркнул руководитель коллектива. Кроме того, Шеремета утверждает, что это уже не первый конфликт с участием этих молодых людей.

Сотрудники ансамбля написали заявления в полицию, сняли побои и требуют объективного и публичного расследования.

В полиции Львовской области этот инцидент пока не прокомментирован.

Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволенный в тыл по состоянию здоровья.