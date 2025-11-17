Под Львовом соседи избили ветерана из "Азова" и его жену: детали с видео

В Винниках соседи избили ветерана и его жену / © скриншот с видео

Реклама

В городе Винники под Львовом соседи избили ветерана из «Азова» и его жену. Агрессивным людям якобы мешал звук костыля, с которым передвигается раненый защитник, и они пришли жаловаться на «шум». Тогда и возникла стычка.

Об этом сообщил сам ветеран, который опубликовал видео в Instagram под никнеймом bess_14888.

Автор сообщил, что является ветераном «Азова» и получил ранение в 2023 году на Запорожском направлении во время контрнаступления. Ранение было тяжелым — две гранаты ВОГ попали в ноги. Больше всего пострадала левая нога.

Реклама

Все это время ветеран проходил лечение. Ему пытались спасти ногу, но, к сожалению, полностью сделать этого не удалось и в течение ближайшей недели на защитника ждет ампутация стопы. Чтобы быть ближе к больнице, ветеран вместе с женой переехали в Винники. Там и произошел конфликт с соседями.

«Меня и мою жену избили на пороге квартиры из-за того, что я пользуюсь костылем и, якобы, «мешаю» соседям. Это новый дом, и до нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости», — говорится в заметке защитника.

Он добавил, что соседка постоянно жалуется на людей напротив. Женщина утверждала, что те бьют своего ребенка, и что он плачет, когда его ведут купаться.

Эта же соседка пришла жаловаться на «шум» в квартиру ветерана. Вместе с ней был муж и несовершеннолетний сын, у которого, как утверждают родители, есть инвалидность. Именно сын избил защитника и его жену.

Реклама

«Именно он нанес мне удары по голове моей же палкой, в результате чего мне наложили 4 шва, а потом еще избил мою жену. Они пытались попасть в квартиру и постоянно нам угрожали», — говорится в сообщении bess_14888.

Он добавил, что соседи — переселенцы из Запорожья. Ветеран призвал придать инциденту большую огласку, чтобы полиция не «спустила дело на тормозах», «как они пытались сделать, когда нас доставили ночью в отдел полиции, где мы находились до самого утра».

Дата публикации 09:49, 17.11.25 Количество просмотров 65 Под Львовом соседи избили ветерана из «Азова» и его жену

К слову, в сентябре на парковке в городе Пустомыты на Львовщине двое мужчин жестоко избили ветерана войны Виктора Нерознака. Нападавшие использовали биты. Ветеран получил переломы челюсти, руки, ноги и многочисленные гематомы.