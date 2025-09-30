На Львовщине жестоко избили ветерана ВСУ: что известно

Ветеран войны Виктор Нерознак

В ночь на 28 сентября на парковке в городе Пустомыты во Львовской области двое мужчин жестоко избили ветерана войны Виктора Нерознака.

Об этом сообщила в Facebook Наталья Вибла.

«Лящинский Владимир и Сташко Степан напали на Виктора с битами», — написала женщина.

У Викора переломы челюсти, руки, ноги, вся спина в гематомах.

«Скажите, это что, возвращаются 90-е? Это так мы „благодарим“ военных? Это XXI век или темные подворотни, где вместо цивилизованной дискуссии избиение битами? Виктор по собственным соображениям не обращался к стражам порядка, но такое нельзя умалчивать. Это не просто драка — это удар по каждому: ветерану, по воюющему по гражданскому — кто имеет простые человеческие ценности. Потому что если позволить такой беспредел сейчас — завтра любого нашего защитника и вообще кого-либо могут так же переломить „свои“ — написала Наталья Вибла.

Что говорят в полиции

Полиция Львовской области начала проверку информации о вероятном избиении ветерана российско-украинской войны, которое, по сообщениям в социальных сетях, произошло в городе Пустомыты Львовского района.

Об этом сообщает полиция Львовщины.

Отмечается, что официального обращения по этому инциденту в территориальные подразделения не поступало.

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение, автор которого сообщила об избиении ветерана российско-украинской войны, произошедшем в городе Пустомыты», — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции №3 Львовского райуправления полиции №2 зарегистрировали информацию.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могли нанести телесные повреждения потерпевшему», — отметили в полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, полиция Харьковщины задержала злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ.