Воевал в АТО и вернулся на фронт: что известно об убитом во Львове военном ТЦК

Юрий Бондаренко / © Facebook/Сергей Гришин

Военный ТЦК Юрий Бондаренко, которого во Львове зарезал гражданский во время мобилизационных мероприятий, был ветераном, защищал страну еще в АТО, а с начала полномасштабной войны вернулся на фронт.

Об этом сообщил украинский журналист и волонтер Сергей Гришин.

По его словам, уже после начала полномасштабного вторжения Юрий получил ранение. Однако вернулся в ряды Сил обороны — сначала в подразделение ПВО, а затем в ТЦК.

Lviv.media со ссылкой на Львовский ТЦК добавляет, что Юрий Бондаренко в марте 2015 года вступил в ряды ВСУ. Он участвовал в боевых действиях до апреля 2016 года, а затем, из-за серьезных проблем со здоровьем, был уволен в запас.

Сергей Гришин рассказал свою историю знакомства с Юрием. Журналист вспомнил, что военный отдал ему свой пикап и попросил передать на нужды ВСУ.

«Летом 2023-го неизвестный из чата написал, что хочет отдать свой пикап, потому что ему не нужно. Ситуация выглядела странной, но я начал общение. В итоге уже на следующий день я был во Львове. Юра отдал свой пикап L200 в отличном состоянии. Мы начали дружить. Я узнал, что Юра ветеран АТО, комиссованный по ранению, который 24.02.22 прыгнул в тачку и сорвался со Львова в Харьков к своим пацанам», — рассказывает журналист.

Гришин заметил, что после этого Юрий продолжал помогать деньгами военную. В частности, однажды передал $5000.

Сергей Гришин и Юрий Бондаренко. Фото Сергея Гришина / © Facebook/Сергей Гришин

«Так мы стали дружить, встречались во Львове каждые 2-3 месяца. Как-то раз, Юра сказал, что не может сидеть в стороне и решил снова мобилизоваться, на этот раз в ПВО. Затем он перевелся в ТЦК. Вчера во Львове, при выполнении его убила м**зота», — подытожил Сергей Гришин.

Как добавляет «Суспильне Львов» со ссылкой на ОК «Запад», Юрий Бондаренко был уроженцем Харькова.

«Юрий был военнослужащим воинской части А1463, где выполнял задачи оператора радиолокационной станции. В июне 2025 года, учитывая серьезное ухудшение состояния здоровья, был переведен в Галицко-Франковский ОРТЦК и СП как пригодный к тыловым подразделениям», — рассказывает представитель Львовского ТЦК Владимир Молодий.

Как уточнили в полиции Львовской области, погибшему военному было 37 лет.

