Львів

Львів
126
"Розгром автобуса і численні травми": на Львівщині молодики побили артистів ансамблю "Гуцулія" (відео)

Колектив «Гуцулії» звинувачує поліцію в бездіяльності та вимагає публічного розслідування нападу.

Хто і чому жорстоко побив артистів "Гуцулії" на Львівщині

Артисти національного ансамблю «Гуцулія» заявили, що на Львівщині на них напали невідомі молодики.

Про це у Facebook повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета.

Він розповів, що разом з колективом повертався з гастрлей за кордоном. Артисти побували у Польщі та Фінляндії. Проте на АЗС міста Шептицький вночі на них напали невідомі молодики.

«Група з близько 6 агресивних молодиків та трьох „панянок“ у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом — почали фізичне насильство. Це не була „бійка“. Це був односторонній напад», — стверджує Шеремета.

За його словами, унаслідок нападу артисти отримали травми.

«Результат: зламані носи; численні забої, забої ребер; струс мозку; складний перелом зі зміщенням, необхідна операція; постраждала адміністраторка ансамблю — штовхнули, забій ребер, сильний стрес», — розповів художній керівник.

Також він поскаржився на дії поліції. Шеремета стверджує, що правоохоронці, які прибули на місце конфлікту спокійно спілкувалися з нападниками, не реагуючи на агресивну поведінку та нецензурну лексику. Нападники не були затримані.

На опублікованих артистом відео можна побачити підтвердження його слів. Молодики, в тому числі дівчина, ображають і матюкають правооохоронців, а ті у відповідь взагалі не реагують.

Увага! Кадри містять нецензурну лексику і сцени насильства 18+.

«Ми не робимо висновків — ми ставимо запитання. Ми не шукаємо хайпу — ми шукаємо справедливості», — наголосив керівник колективу. Крім того, Шеремета стверджує, що це вже не перший конфлікт за участі цих молодиків.

Працівники ансамблю написали заяви у поліцію, зняли побої та вимагають об’єктивного і публічного розслідування.

У поліції Львівської області цей інцидент поки не прокоментували.

Раніше повідомлялося, що у Львові цивільний під час мобілізаційних заходів зарізав ножем військового ТЦК, яким виявився ветеран АТО і повномасштабної війни, звільнений у тил за станом здоров’я.

126
