Кровавый теракт во Львове унес еще одну жизнь: умер 30-летний нацгвардеец

Место теракта во Львове / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В результате теракта во Львове в больнице умер 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, который получил ранения при исполнении служебного долга.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

«К сожалению, имеем еще одну потерю после теракта во Львове. В больнице умер 30-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский», — указано в заявлении Садового.

Реклама

Он также проинформировал, что в вечер, когда произошел теракт, Павлинский вместе с другими службами прибыл на место первого взрыва. Он участвовал в оттеснении людей и формировании безопасного периметра вокруг опасной зоны. В это время прогремел второй взрыв.

Нацгвардеец родом из села Баковцы на Львовщине. У него остались жена и маленькая дочь.

«Искренние соболезнования семье. Община Львова скорбит вместе с вами», — отметил городской голова.

Нацгвардеец Иосиф Павлинский, который погиб из-за теракта во Львове / © Садовий/Facebook

Теракт во Львове 22 февраля — что известно

В ночь на 22 февраля вблизи ТЦ «Магнус» во Львове произошли взрывы во время вызова полиции об ограблении магазина. Впоследствии стало понятно, что это теракт: по прибытии на место новых правоохранителей прогремел второй взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя патрульная Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения (11 были госпитализированы, шестеро правоохранителей в тяжелом состоянии).

Реклама

СБУ и МВД задержали предполагаемую исполнительницу в Самборе при попытке побега. Это вербованная российской ФСБ гражданка Украины из Ровенской области, которая изготовила взрывчатку по онлайн-инструкциям.

23 февраля во Львове суд избрал меру пресечения Ирине Саветиной, подозреваемой в организации теракта: ее отправили в СИЗО без права внесения залога. Женщина утверждала, что не осознавала опасности заложенного устройства. По словам подозреваемой, она действовала под руководством российского куратора по имени Марк, а после попытки отказаться от «задания» получила угрозы от другого сообщника относительно своей семьи и долгов.

Кроме того, по делу о теракте во Львове о подозрении сообщили и 18-летней харьковчанке — за ложное сообщение о преступлении. Она согласилась на подработку в Telegram и в ночь взрывов анонимно заявила полиции о вымышленном ограблении магазина. Находясь в Харькове, девушка фактически выманила правоохранителей на место, где уже были заложены взрывные устройства.