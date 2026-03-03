Врачи МСЭК во Львове выдали 56 фейковых справок об инвалидности: подробности

Врачи МСЭК во Львове выдали 56 фейковых справок об инвалидности: / © Офис Генерального прокурора

Во Львове Франковская окружная прокуратура города передала в суд дело трех врачей межрайонной МСЭК, подделавших 56 диагнозов об инвалидности. Медиков обвиняют в массовом подлоге документов, что позволило мужчинам незаконно получить статус лица с инвалидностью.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

По версии следствия преступная деятельность развернулась в 2022 году. Обвиняемые наладили процесс выдачи справок о третьей группе инвалидности, полностью игнорируя установленные медицинские процедуры и нормы закона.

«Фактически медицинские осмотры они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составлялись на основе поддельных медицинских справок», — констатируют в прокуратуре.

По информации прокуратуры, в результате подобных действий 56 человек получили незаконные документы. Для многих из них инвалидность стала возможностью для выезда за пределы Украины: известно о 36 мужчинах, которые пересекли границу и не вернулись.

Прокуроры инкриминируют медикам содействие незаконной переправке лиц через государственную границу и служебный подлог, совершенный группой лиц (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Виннице на взятке за инвалидность разоблачили двух врачей. Во время обысков обнаружили сотни тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали «семейный подряд» врачей, которые оформляли фиктивную инвалидность. Сеть шокировали кадры обыска.