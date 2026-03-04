ТСН у соціальних мережах

Кривавий теракт у Львові забрав ще одне життя: помер 30-річний нацгвардієць

Нацгвардієць одним із перших прибув на місце теракту. Він потрапив під повторний вибух.

Місце теракту у Львові

Місце теракту у Львові / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«На жаль, маємо ще одну втрату після теракту у Львові. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський», — вказано в заяві Садового.

Він також поінформував, що у вечір, коли стався теракт, Павлинський разом з іншими службами прибув на місце першого вибуху. Він брав участь у відтісненні людей та формуванні безпечного периметра навколо небезпечної зони. У цей час пролунав другий вибух.

Нацгвардієць родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишилися дружина та маленька донька.

«Щирі співчуття родині. Громада Львова сумує разом із вами», — зазначив міський голова.

Нацгвардієць Йосиф Павлинський, який загинув через теракт у Львові / © Садовий/Facebook

Нацгвардієць Йосиф Павлинський, який загинув через теракт у Львові / © Садовий/Facebook

Теракт у Львові 22 лютого — що відомо

У ніч проти 22 лютого поблизу ТЦ «Магнус» у Львові сталися вибухи під час виклику поліції щодо пограбування магазину. Згодом стало зрозуміло, що це теракт: після прибуття на місце нових правоохоронців прогримів другий вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення (11 було госпіталізовано, шестеро правоохоронців у тяжкому стані).

СБУ та МВС затримали ймовірну виконавицю в Самборі під час спроби втечі. Це вербована російською ФСБ громадянка України з Рівненської області, яка виготовила вибухівку за онлайн-інструкціями.

23 лютого у Львові суд обрав запобіжний захід Ірині Саветіній, підозрюваній в організації теракту: її відправили в СІЗО без права внесення застави. Жінка стверджувала, що не усвідомлювала небезпеки закладеного пристрою. За словами підозрюваної, вона діяла під керівництвом російського куратора на ім’я Марк, а після спроби відмовитися від «завдання» отримала погрози від іншого спільника щодо своєї родини та боргів.

Окрім того, у справі про теракт у Львові про підозру повідомили і 18-річній харків’янці — за неправдиве повідомлення про злочин. Вона погодилася на підробіток у Telegram і в ніч вибухів анонімно заявила поліції про вигадане пограбування магазину. Перебуваючи в Харкові, дівчина фактично виманила правоохоронців на місце, де вже були закладені вибухові пристрої.

