Львов
"Был громкий взрыв": уборщица из Львова чудом уцелела после падения "Шахеда" возле Бандеры

Женщина оказалась неподалеку от эпицентра взрыва возле памятника Степану Бандере.

Женщина, которая стала свидетелем удара «Шахеда» во Львове

Дополнено новыми материалами

Утренняя атака на Львов 15 января едва не стала роковой для коммунальщиков, работавших возле памятника Степану Бандере. Очевидец событий рассказала, как прилетел и взорвался российский дрон «Шахед».

Пережитым уборщица поделилась в комментарии «Радио Свобода».

«Мы с коллегой стояли. Я убирала остановку. Я же не знала, что будет лететь. И нам сказали, чтобы мы убегали, и над головой как раз пролетело. Был глухой, но громкий такой взрыв», — рассказала женщина.

«Я думала, что это мина, а милиционер говорит, что это „Шахед“. И все, и мы убежали просто», — добавила она.

Атака на Львов 15 января — какие последствия

Утром 15 января российский беспилотник атаковал центр Львова, попав в детскую площадку рядом с памятником Степану Бандере в зоне исторического наследия ЮНЕСКО. Коммунальщики, которые убирали снег неподалеку, чудом не пострадали. Взрывной волной выбиты окна в корпусах «Львовской политехники», школе, колледже и окружающих жилых домах, а также повреждены витражи храма Святых Ольги и Елизаветы. В городе временно изменены маршруты общественного транспорта и перекрыто движение по смежным улицам.

