- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 3588
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ атаковала Львов: власти сообщили о попадании
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня утром, 15 января, во время объявленной воздушной тревоги во Львове прогремел взрыв.
О последствиях сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
«По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать», — отметил он.
Впоследствии мэр города Андрей Садовый сообщил:
«Вражеский дрон упал на детскую площадку — у памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится. Предварительно — без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности, в корпусе политехники и жилых домах».
Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.
Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
Напомним, утром во Львове были слышны звуки взрыва. Местные власти призывали жителей находиться в безопасных местах до отбоя опасности.