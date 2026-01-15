ТСН в социальных сетях

РФ атаковала Львов: власти сообщили о попадании

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Во Львове было неспокойно

Во Львове было неспокойно / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

Сегодня утром, 15 января, во время объявленной воздушной тревоги во Львове прогремел взрыв.

О последствиях сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

«По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место. Буду информировать», — отметил он.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый сообщил:

«Вражеский дрон упал на детскую площадку — у памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится. Предварительно — без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности, в корпусе политехники и жилых домах».

Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.

Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Напомним, утром во Львове были слышны звуки взрыва. Местные власти призывали жителей находиться в безопасных местах до отбоя опасности.

