Место попадания "Шахеда" возле памятника Бандере во Львове

Место попадания «Шахеда» возле памятника Бандере во Львове / © скриншот с видео

Львов
3004
1 мин
Место попадания "Шахеда" возле памятника Бандере во Львове

Момент попадания "Шахеда" во Львове попал на видео

На кадрах видно момент падения БпЛА, пламя и реакцию уборщицы.

Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Львов рано утром 15 января момент падения дрона «Шахед» возле памятника Степану Бандере попал на видео.

Ролик распространяют телеграм-каналы.

На кадрах видно, что возле памятника Бандере работает женщина, которая убирает снег. В какой-то момент вражеский беспилотник падает прямо на детскую площадку, расположенную рядом, происходит взрыв и вспыхивает пламя.

Интересно, что в это время уборщица снега останавливается лишь на мгновение, после чего продолжает свою работу.

Атака на Львов 15 января: что известно

Утром 15 января вражеский дрон атаковал фактически центр Львова, упав на детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Пострадавших нет, но взрывная волна задела тракториста, который убирал снег, и выбила окна в корпусе политехники и окружающих жилых домах. Из-за атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого, что повлекло изменения в работе общественного транспорта.

3004
