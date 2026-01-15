- Дата публикации
Львов
Момент попадания "Шахеда" во Львове попал на видео
На кадрах видно момент падения БпЛА, пламя и реакцию уборщицы.
Во время атаки на Львов рано утром 15 января момент падения дрона «Шахед» возле памятника Степану Бандере попал на видео.
Ролик распространяют телеграм-каналы.
На кадрах видно, что возле памятника Бандере работает женщина, которая убирает снег. В какой-то момент вражеский беспилотник падает прямо на детскую площадку, расположенную рядом, происходит взрыв и вспыхивает пламя.
Интересно, что в это время уборщица снега останавливается лишь на мгновение, после чего продолжает свою работу.
Атака на Львов 15 января: что известно
Утром 15 января вражеский дрон атаковал фактически центр Львова, упав на детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Пострадавших нет, но взрывная волна задела тракториста, который убирал снег, и выбила окна в корпусе политехники и окружающих жилых домах. Из-за атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого, что повлекло изменения в работе общественного транспорта.