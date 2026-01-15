Момент попадания "Шахеда" во Львове попал на видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время атаки на Львов рано утром 15 января момент падения дрона «Шахед» возле памятника Степану Бандере попал на видео.

Ролик распространяют телеграм-каналы.

На кадрах видно, что возле памятника Бандере работает женщина, которая убирает снег. В какой-то момент вражеский беспилотник падает прямо на детскую площадку, расположенную рядом, происходит взрыв и вспыхивает пламя.

Интересно, что в это время уборщица снега останавливается лишь на мгновение, после чего продолжает свою работу.

Дата публикации 08:07, 15.01.26

Атака на Львов 15 января: что известно

Утром 15 января вражеский дрон атаковал фактически центр Львова, упав на детскую площадку возле памятника Степану Бандере. Пострадавших нет, но взрывная волна задела тракториста, который убирал снег, и выбила окна в корпусе политехники и окружающих жилых домах. Из-за атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого, что повлекло изменения в работе общественного транспорта.