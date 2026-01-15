Росія вдарила по центру Львова: влада повідомила про наслідки атаки (фото)

Львів. / © Pixabay

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку четверга, 15 січня, російська армія вдарила бойовим безпілотником по Львову. Окупанти атакували дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні ворог завдав удару по центру Львова — по історичній спадщині ЮНЕСКО, по дитячому майданчику, який розташований позаду пам’ятника Степану Бандері», — наголосив чиновник.

На момент атаки комунальні працівники перебували поруч та прибирали сніг. Вони не постраждали, зауважив Козицький.

У житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна. Крім того, у храмі Святих Ольги та Єлизавети, який є пам’яткою архітектури, пошкоджено вітражі. Через атаку є тимчасові зміни в курсуванні транспорту у Львові.

Міський голова Андрій Садовий під час брифінгу заявив, пише «Суспільне», що дрон не долетів 40-45 метрів до пам’ятника Степанові Бандері. У місті вибуховою хвилею пошкоджені будівлі у трьох районах: Франківському, Галицькому та Залізничному. Знищено дитмайданчик.

«Понад 50 вікон повилітало. Приступили до ліквідації наслідків. У школі у двох класах повилітали вікна, діти матимуть сьогодні трошки вільніший день. Повилітали також вікна у Львівській політехніці та у профтехучилищі», — наголосив Садовий.

Фото наслідків атаки на Львів

Пошкодження у храмі. Фото: Телеграм-канал «Захід Головне».

Наслідки атаки на Львів. Фото: Телеграм-канал «Захід Головне».

Атака на Львів

Зранку 15 січні у Львові від 06:07 до 06:50 тривала повітряна тривогу. У місті пролунав вибух. Перед ним Повітряні сили повідомляли про небезпеку БпЛА у Львівській області.

Влада повідомила, що РФ атакувала Львів безпілотником. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що дрон впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері — «символічного місця, якого агресор боїться найбільше».