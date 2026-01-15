- Дата публікації
"Був гучний вибух": прибиральниця зі Львова дивом вціліла після падіння "Шахеда" біля Бандери
Жінка опинилася неподалік від епіцентру вибуху біля пам’ятника Степанові Бандері.
Ранкова атака на Львів 15 січня ледь не стала фатальною для комунальників, що працювали біля пам’ятника Степанові Бандері. Очевидиця подій розповіла, як прилетів і вибухнув російський дрон «Шахед».
Пережитим прибиральниця поділилася в коментарі «Радіо Свобода».
«Ми з колежанкою стояли. Я прибирала зупинку. Я ж не знала, що буде летіти. І нам сказали, щоб ми тікали, і над головою якраз пролетіло. Був глухий, але гучний такий вибух», — розповіла жінка.
«Я думала, що то міна, а міліціонер каже, що то є „Шахед“. І все, і ми втекли просто», — додала вона.
Атака на Львів 15 січня — які наслідки
Уранці 15 січня російський безпілотник атакував центр Львова, поціливши в дитячий майданчик поруч із пам’ятником Степанові Бандері в зоні історичної спадщини ЮНЕСКО. Комунальники, які прибирали сніг неподалік, дивом не постраждали. Вибуховою хвилею вибито вікна в корпусах «Львівської політехніки», школі, коледжі та навколишніх житлових будинках, а також пошкоджено вітражі храму Святих Ольги та Єлизавети. У місті тимчасово змінено маршрути громадського транспорту та перекрито рух суміжними вулицями.