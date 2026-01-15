"Був гучний вибух": прибиральниця зі Львова дивом вціліла після падіння "Шахеда" біля Бандери

Жінка, яка стала свідком удару «Шахеда» у Львові / © Скриншот з відео «Радіо Свобода»

Ранкова атака на Львів 15 січня ледь не стала фатальною для комунальників, що працювали біля пам’ятника Степанові Бандері. Очевидиця подій розповіла, як прилетів і вибухнув російський дрон «Шахед».

Пережитим прибиральниця поділилася в коментарі «Радіо Свобода».

«Ми з колежанкою стояли. Я прибирала зупинку. Я ж не знала, що буде летіти. І нам сказали, щоб ми тікали, і над головою якраз пролетіло. Був глухий, але гучний такий вибух», — розповіла жінка.

«Я думала, що то міна, а міліціонер каже, що то є „Шахед“. І все, і ми втекли просто», — додала вона.

Атака на Львів 15 січня — які наслідки

Уранці 15 січня російський безпілотник атакував центр Львова, поціливши в дитячий майданчик поруч із пам’ятником Степанові Бандері в зоні історичної спадщини ЮНЕСКО. Комунальники, які прибирали сніг неподалік, дивом не постраждали. Вибуховою хвилею вибито вікна в корпусах «Львівської політехніки», школі, коледжі та навколишніх житлових будинках, а також пошкоджено вітражі храму Святих Ольги та Єлизавети. У місті тимчасово змінено маршрути громадського транспорту та перекрито рух суміжними вулицями.