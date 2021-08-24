Коронавирус во Львове: статистика на 24 августа

Коронавирус во Львове: статистика на 24 августа

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 33 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 24 августа, продолжает распространяться.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 139 190 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс служба Львовского городского совета.



"За вчерашние сутки в области подтверждено 33 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 26. Всего проведено 732 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 134438 человек уже выздоровели, 3707 инфицированных, к сожалению, умерли.

Напомним, в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени — такое мнение высказал врач-иммунолог Андрей Волянский.

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