Во Львовской области девушку ударило током на крыше вагона: она в реанимации

Во Львовской области девушку ударило током на крыше вагона: она в реанимации

Состояние пострадавшей средней тяжести.

Во Львовской области спасатели сняли с вагона девушку, которую ударило током.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

Инцидент произошел вечером 20 августа в городе Самбор. Девочка 2007 года рождения получила поражения электрическим током, когда забралась на цистерну на местной железнодорожной станции.

Прибывшие на вызов, сняли пострадавшую и передали ее медикам. Девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.

Как сообщалось, в Черниговской области двое сотрудников ИТ-компании утонули, когда купались в озере. Просто во время плавания они получили удар током : как говорят коллеги погибших, рядом в водоеме работала електропомпа. Все произошло в частном комплексе, где айтивци собрались на корпоратив.

Новости Украины: в Черниговской области прощаться с погибшими от поражения током в озере

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