Во Львовской области девушку ударило током на крыше вагона: она в реанимации

Состояние пострадавшей средней тяжести.
Во Львовской области спасатели сняли с вагона девушку, которую ударило током.
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
Инцидент произошел вечером 20 августа в городе Самбор. Девочка 2007 года рождения получила поражения электрическим током, когда забралась на цистерну на местной железнодорожной станции.
Прибывшие на вызов, сняли пострадавшую и передали ее медикам. Девушку в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.
Как сообщалось, в Черниговской области двое сотрудников ИТ-компании утонули, когда купались в озере. Просто во время плавания они получили удар током : как говорят коллеги погибших, рядом в водоеме работала електропомпа. Все произошло в частном комплексе, где айтивци собрались на корпоратив.