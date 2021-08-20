Не смог диагностировать аппендицит: во Львовской области из-за смерти 23-летнего парня будут судить хирурга

Медику грозит до 2 лет лишения свободы.

Во Львовской области будут судить 38-летнего хирурга, который не смог вовремя диагностировать аппендицит у 23-летнего пациента. Из-за этого парень умер от осложнения.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, 38-летний врач-хирург недооценил состояние 23-летнего пациента, обратившегося в медучреждение, не обеспечил надлежащего обследования, а не госпитализировал его и не предоставил необходимой медицинской помощи, в результате чего пациент умер от осложнений.

Доктору инкриминируют ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, два года лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла в пгт. Городок Львовской области. После Пасхи 23-летний Ростислав Комнатный пожаловался на острую боль в животе. Родные сразу повезли его в больницу, потому что заподозрили аппендицит, однако медики к нему даже не прикоснулись.

Медики выписали обезболивающее, сказали сдать анализ мочи и отправили домой. Однако боль у парня не проходил. Через день уже с результатом анализа Ростислава привезли в поликлинику. Там сделали УЗИ и рентген, опять не касаясь живота, исключили аппендицит. Через три дня, когда начала темнеть кожа, брат третий раз завез его в больницу. Парня прооперировали, он даже пришел в себя, но за несколько часов сердце остановись. В справке о смерти написали "гангренно-язвенный аппендицит".

Тогда дежурного хирурга, который первым осматривал пациента, на две недели отстранили от работы — отправили в отпуск.

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