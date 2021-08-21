Во Львовской области сгорел грузовик с полуприцепом: фото

Огнем уничтожен грузовой автомобиль и тент на полуприцеп на площади 5 квадратных метров.
Во Львовской области сгорел грузовик VOLVO FH 12 с полуприцепом.
Событие произошло вечером 20 августа в селе Давыдов Львовского района Львовской области.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
К месту вызова выехали спасатели 29-й государственной пожарно-спасательной части Львова.
Пожар удалось локализовать в 17:33 и в 17:38 ликвидировать.
Огнем уничтожен грузовой автомобиль и тент на полуприцеп на площади 5 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
В результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
Напомним, на Прикарпатье в результате ДТП перевернулась пожарная машина. Шесть спасателей госпитализировали.