Во Львовской области сгорел грузовик с полуприцепом: фото

Во Львовской области сгорел грузовик с полуприцепом: фото

Огнем уничтожен грузовой автомобиль и тент на полуприцеп на площади 5 квадратных метров.

Во Львовской области сгорел грузовик VOLVO FH 12 с полуприцепом.

Событие произошло вечером 20 августа в селе Давыдов Львовского района Львовской области.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

К месту вызова выехали спасатели 29-й государственной пожарно-спасательной части Львова.

Пожар удалось локализовать в 17:33 и в 17:38 ликвидировать.

Огнем уничтожен грузовой автомобиль и тент на полуприцеп на площади 5 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, на Прикарпатье в результате ДТП перевернулась пожарная машина. Шесть спасателей госпитализировали.

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