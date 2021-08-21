Во Львовской области от штамма "Дельта" умер молодой мужчина: что известно

Мужчине было всего 36 лет.
Во Львовской области от штамма Covid "Дельта" умер молодой мужчина. Ему было всего 36 лет.
Отмечается, что у мужчины не было прививки против коронавируса.
Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко в Facebook.
"Дельта-штамм коронавируса унес жизни жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья МОЗ Украины", — отметила она.
Врач рассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу — в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Больной восемь дней находился на аппарате ИВЛ, по его жизнь боролись медики.
В то же время Иванченко отметила, что пациент имел сопутствующую патологию — сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался вакцинации.
Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время.
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