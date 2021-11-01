Коронавирус во Львове и области: статистика на 1 ноября

Коронавирус во Львове и области: статистика на 1 ноября

За сутки в городских ководных больницах скончались 15 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 1 ноября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 183 184 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает прессслужба Львовского городского совета.

"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 1619 ПЦР-тестов, по которым получили 1166 положительных результатов (461 — среди львовян). Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

В стационарах города с пневмониями, по состоянию на утро 1 ноября, находятся 978 человек: 939 из них Covid-19, 67 человек – в реанимации, 61 пациент – подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 55 человек (из них вакцинированных – 5), выписано – 9, умерло 15 человек.

Из них:

БСМП: поступило – 34 человека (из них вакцинированных – 3), выписано – 8, умерло – 6.

8 ГКБ: поступило – 14 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 0, умерло – 4.

1 ГКБ: поступило – 5 человек (из них вакцинированных – 0), выписано – 1, умерло – 2.

5 ГКБ: поступило – 2 человека (из них вакцинированных – 0), выписано – 0, умерло – 3.

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