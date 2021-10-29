Коронавирус атакует Львов и область, больных все больше: статистика на 29 октября

Коронавирус атакует Львов и область, больных все больше: статистика на 29 октября

За сутки COVID-19 подтвердили еще 1702 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 27 сентября, продолжает распространяться высокими темпами. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 179 098 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"За прошедшие сутки лабораторные центры провели 3907 ПЦР-тестов. Следовательно, 1702 – положительные, из них львовян – 654. Остатка проб в холодильнике нет", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 921 человек: у 884 из них Covid-19, 64 – в реанимации, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 90 человек (из них вакцинированных – 17), выписано – 71, умерло – 16.

Из них:

БСМП поступило 48 человек, (из них вакцинированных – 6), выписано – 45, умерло – 10.

8 ГКБ поступило 19 человек (из них вакцинированных – 4), выписано – 11, умерло – 5.

1 ГКБ поступило 13 человек, (из них вакцинированных – 4), выписано – 10, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 10 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 5, никто не умер.

Всего во Львове и области 146 350 человек уже преодолели коронавирус, 4489 инфицированных, к сожалению, скончались.

Вчера, 28 октября, во Львове и области провели 4136 ПЦР-тестов: 1506 – положительные, из них – 677 львовян.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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