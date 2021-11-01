Коронавірус у Львові та області: статистика на 1 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 15 людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 листопада, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 183 184 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів, за якими отримали 1166 позитивних результатів (461 — серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.
У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 1 листопада, перебувають 978 осіб: 939 із них мають Covid-19, 67 людей – у реанімації, 61 пацієнт – підключений до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 55 осіб (із них вакцинованих – 5), виписано – 9, померло 15.
Із них:
- ЛШМД: поступило – 34 особи (з них вакцинованих – 3), виписано – 8, померло – 6.
- 8 МКЛ: поступило – 14 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 0, померло – 4.
- 1 МКЛ: поступило – 5 осіб (з них вакцинованих – 0), виписано – 1, померло – 2.
- 5 МКЛ: поступило – 2 особи (з них вакцинованих – 0), виписано – 0, померло – 3.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov