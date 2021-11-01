Коронавірус у Львові та області: статистика на 1 листопада

Коронавірус у Львові та області: статистика на 1 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 15 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 листопада, продовжує поширюватися високими темпами. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 183 184 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 1619 ПЛР-тестів, за якими отримали 1166 позитивних результатів (461 — серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 1 листопада, перебувають 978 осіб: 939 із них мають Covid-19, 67 людей – у реанімації, 61 пацієнт – підключений до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 55 осіб (із них вакцинованих – 5), виписано – 9, померло 15.

Із них:

ЛШМД: поступило – 34 особи (з них вакцинованих – 3), виписано – 8, померло – 6.

8 МКЛ: поступило – 14 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 0, померло – 4.

1 МКЛ: поступило – 5 осіб (з них вакцинованих – 0), виписано – 1, померло – 2.

5 МКЛ: поступило – 2 особи (з них вакцинованих – 0), виписано – 0, померло – 3.

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