53-летнего жителя Львовской области будут судить за 150 видеороликов с детским порно

Мужчина любовался и хранил на собственном ПК более 40 гигабайтов видеороликов с детским сексом.
53-летний житель Стрыя Львовской области предстанет перед судом за хранение около полусотни гигабайтов детской порнографии.
Как сообщила прессслужба Львовской областной прокуратуры, мужчина за более чем год скачал из Сети для личного использования более 150 видеофайлов со сценами детской порнографии общим объемом 42 гигабайта.
За это против стриянина возбудили уголовное производство по ч.1 ст.301-1 УКУ. Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт.
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