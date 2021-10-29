Разрисовал кресты и разлил жидкость: во Львове мужчина на территории храма провел загадочные ритуалы

Мужчину зафиксировали камеры наблюдения.
В Брюховичах под Львовом неизвестный мужчина посреди ночи пробрался на территорию церкви Рождества Пресвятой Богородицы и провел там неизвестные ритуалы.
Об этом Facebook сообщили на странице храма и опубликовали видео с камер наблюдения.
Как отмечается, неизвестный мужчина попал на территорию церкви 28 октября в 5:00 утра. Он разрисовал белой краской кресты, сломал часть забора и разлил по территории неизвестную жидкость.
По данным прихожан храма, вандалу на вид 40-50 лет. В настоящее время громада разыскивает мужчину, который совершил загадочные ритуалы на территории церкви в Брюховичах.
Напомним, 12-летний подросток сжег церковь, в которой служил отец его одноклассника.
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