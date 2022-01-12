Коронавирус во Львове и области рванув вверх: статистика на 12 января

Коронавирус во Львове и области рванув вверх: статистика на 12 января

За сутки в городских ковид-больницах скончался один человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 12 января, продолжает распространяться и демонстрирует рост.

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Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 223 131 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом , из которых 6071 – летальный.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2442 ПЦР-теста. Следовательно, 386 – положительные, из них львовян – 194", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 164 пациента: 153 из них имеют COVID-19, 15 – в реанимации, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 19 человек (из которых вакцинированных – 4), выписано – 29, умерло – 2.

Всего в стационарах находятся 170 пациентов: в 159 из них COVID-19, 18 – в реанимации, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 28 человек (из которых вакцинированных – 8), выписано – 21, умер – 1.

Из них:

в БСМП поступило 19 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 16, умер – 1.

в 8 ГКБ поступило 9 больных (из которых вакцинированных – 6), выписано – 1, никто не умер.

в 5 ГКБ никто не наступил, выписано – 4, никто не умер.

Вчера, 11 января, сообщалось, что за сутки в регионе обнаружили 195 положительных ПЦР-тестов, из них львовян – 103.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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