Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 12 січня

Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 12 січня

За добу в міських ковідних лікарнях померла одна людина.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 12 січня, продовжує поширюватися і демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 223 131 підтверджений випадкок інфікування коронавірусом , з яких 6071 – летальний.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лабораторні центри провели 2442 ПЛР-тести. Відтак, 386 – позитивні, з них львів’ян – 194", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 164 пацієнти: 153 з них мають COVID-19, 15 – у реанімації, 14 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 19 осіб, (з яких вакцинованих – 4), виписано – 29, померло – 2.

Загалом в стаціонарах перебувають 170 пацієнтів: 159 з них мають COVID-19, 18 – у реанімації, 17 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 28 осіб, (з яких вакцинованих – 8), виписано – 21, помер – 1.

Із них:

у ЛШМД надійшло 19 хворих (з яких вакцинованих – 2), виписано – 16, помер – 1.

у 8 МКЛ надійшло 9 хворих (з яких вакцинованих – 6), виписано – 1, ніхто не помер.

у 5 МКЛ ніхто не надыйшов, виписано – 4, ніхто не помер.

Вчора, 11 січня, повідомлялося, що за добу у регіоні виявили 195 позитивних ПЛР-тестів, з них львів’ян – 103.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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Яке сьогодні, 12 січня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити