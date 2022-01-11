Сломала руку и заразилась: как чувствует себя 7-летняя девочка, которую спасали от тяжелой формы столбняка

Ребёнок был в очень тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти девочку.
Семилетняя Лилиана в июле 2020 года заразилась столбняком, когда упала с велосипеда и сломала руку. Девочка, которая попала в реанимацию с тяжелой формой заболевания, спасли львовские врачи. Маленькая пациентка была в тяжелом состоянии в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.
11 сентября Лилиану выписали из медучреждения, сегодня маленькая школьница проходит реабилитацию, рисует, бегает и учится. Об этом рассказали во Львовской областной детской больнице Охматдет, куда девочку приводят на контрольные осмотры.
"Наша дочь прекрасно себя чувствует, сама ходит и играет. Мы продолжаем курс реабилитации, чтобы окончательно закрепить этот эффект", — рассказала мама Лилианы.
У девочки возобновились уроки дома, сейчас она овладевает программой 2 класса и в следующем году готовится вернуться в класс насовсем. Также вскоре Лилиане сделают прививку от столбняка.
"Мы говорили с нашим семейным о вакцине и мы ее обязательно сделаем", – уверяет мама школьницы.
Медики напоминают, что единственный способ защититься от столбняка – вакцинация.
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