Сломала руку и заразилась: как чувствует себя 7-летняя девочка, которую спасали от тяжелой формы столбняка

Сломала руку и заразилась: как чувствует себя 7-летняя девочка, которую спасали от тяжелой формы столбняка

Ребёнок был в очень тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти девочку.

Семилетняя Лилиана в июле 2020 года заразилась столбняком, когда упала с велосипеда и сломала руку. Девочка, которая попала в реанимацию с тяжелой формой заболевания, спасли львовские врачи. Маленькая пациентка была в тяжелом состоянии в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания.

11 сентября Лилиану выписали из медучреждения, сегодня маленькая школьница проходит реабилитацию, рисует, бегает и учится. Об этом рассказали во Львовской областной детской больнице Охматдет, куда девочку приводят на контрольные осмотры.

"Наша дочь прекрасно себя чувствует, сама ходит и играет. Мы продолжаем курс реабилитации, чтобы окончательно закрепить этот эффект", — рассказала мама Лилианы.

7-летняя Лилиана, фото/Львовская областная детская клиническая больница Охматдет

У девочки возобновились уроки дома, сейчас она овладевает программой 2 класса и в следующем году готовится вернуться в класс насовсем. Также вскоре Лилиане сделают прививку от столбняка.

"Мы говорили с нашим семейным о вакцине и мы ее обязательно сделаем", – уверяет мама школьницы.

Медики напоминают, что единственный способ защититься от столбняка – вакцинация.

Новости Украины: в Запорожье женщина умерла от столбняка - заразилась во время работы на огороде

Читайте также: