Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 11 января

Коронавирус во Львове и области пошел вверх: статистика на 11 января

За сутки в городских ковид-больницах скончались два человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 11 января, продолжает распространяться.

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Да, по состоянию на 08:00 в регионе уже 222 745 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6069 летальных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лабораторные центры обнаружили 195 положительных ПЦР-тестов, из них львовян – 103", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 164 пациента: 153 из них имеют COVID-19, 15 – в реанимации, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 19 человек (из которых вакцинированных – 4), выписано – 29, умерло – 2.

Из них:

в БСМП поступило 15 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 13, никто не умер;

в 8 ГКБ поступило 4 больных (из которых вакцинированных – 2), выписано – 6, умер – 1;

в 1 ГКБ никто не поступил, выписано – 10, никто не умер;

до 5 ГКБ никто не поступил, никого не выписано, умер – 1.

Вчера, 10 января, сообщалось, что за сутки лаболаторные центры 1092 ПЦР-теста. Следовательно, 130 – положительные, из них львовян – 90.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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