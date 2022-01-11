Маленькая львовянка Виктория Полюга из СМА получила спасительный укол стоимостью 2 миллиона долларов

Родителям девочки, волонтерам и просто небезразличным людям удалось собрать для ребенка необходимую сумму, теперь Виктория получила жизненно необходимые лекарства.

Больная СМА маленькая Виктория Полюга получила свой долгожданный укол Zolgensma, стоимость которого составляет более 2 миллионов долларов.

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Об этом сегодня, 11 января, сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"В прошлом году родители, волонтеры и весь Львов собирали деньги на этот дорогой препарат от спинальной мышечной атрофии. Поздравляем! Пусть все будет хорошо", — написал городской голова.

Виктория Полюга получила лекарства, фото/Андрей Садовый, Facebook

Напомним, Виктория Полюга родилась с виду вполне здоровой девочкой, развивалась вовремя, плановые осмотры врачей лишь подтверждали, что с малышами все в порядке. Пока родители не заметили, что ребенок больше не может поднять ножки. Тогда же у ребенка диагностировали спинальную мышечную атрофию (СМА). Это очень коварная генетическая болезнь, которая со временем отнимает способность у детей контролировать мышцы и приводит к тому, что дети перестают самостоятельно дышать и самое главное, что в конечном счете сердечная мышца тоже перестает работать.

Единственное лечение в мире, которое может помочь и спасти – это самый дорогой укол, который даже внесен в Книгу рекордов мира из-за своей стоимости и уколоть его нужно до двух лет. Собрать средства для Виктории активно помогали местные волонтеры и небезразличные украинцы, среди которых и 3-летний мальчик, поразивший тем, что отдал все свои сбережения на лечение девочки.

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