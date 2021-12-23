Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 23 декабря

Коронавирус во Львове и области рванул вверх: статистика на 23 декабря

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 3 человека.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 23 декабря, демонстрирует рост.

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Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 218 027 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 5900 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"За минувшие сутки лаболаторные центры провели 1448 ПЦР-тестов. Следовательно, 417 – положительные, из них львовян – 163", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 246 пациентов: в 239 из них COVID-19, 26 – в реанимации, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 18 человек (из них вакцинированных – 2), выписано – 26, умерло – 3.

Из них:

в БСМП поступило 9 больных (из них вакцинировано – 2), выписано – 13, умерло – 3.

в 8 ГКБ поступило 4 больных (никто не вакцинирован), выписано – 5, умер – 1.

в 1 ГКБ поступило 3 больных (никто не вакцинирован), выписано – 3, никто не умер.

в 5 ГКБ поступило 2 больных (никто не вакцинирован), выписано – 5, никто не умер.

Вчера, 22 декабря, сообщалось, что за минувшие сутки лабораторные центры провели 1580 ПЦР-тестов. Следовательно, 166 – положительные, из них львовян – 64.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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