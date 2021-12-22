Поскользнулся на кладке и упал в реку: водолазы нашли тело 34-летнего львовянина (фото)

Мертвого мужчину после падения в реку нашли на следующий день.

Во вторник, 21 декабря, около 20:00 в с. Разворяне Львовского района 34-летний львовянин переходи по кладке через реку, поскользнулся и упал в воду, после чего исчез.

Как рассказали в Центральной спасательно-водолазной службе Львовщины, тело мужчины обнаружили сегодня, 22 декабря.

"22 декабря водолазы аварийно-спасательной маневренной группы обследовали русло реки Замковецкий поток и в 12:50 подняли на берег тело пострадавшего гр. М., 1987 г.р., жителя г. Львова", — говорится в сообщении.

Мужчина поскользнулся на вкладке, упал в ручеек и исчез. Скриншот с видео/Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области

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