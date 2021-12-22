Угрожал пистолетом школьникам и требовал деньги: во Львове задержали вооруженного 18-летнего в балаклаве

Угрожал пистолетом школьникам и требовал деньги: во Львове задержали вооруженного 18-летнего в балаклаве

Молодой человек возле школы требовал деньги в учеников, приставив пистолет к ним и избив одного из них.

Во вторник, 21 декабря, во Львове патрульные задержали парня в балаклаве и с пистолетом, который угрожал ученикам возле школы, требуя от них еженедельно давать ему 500 гривен и определенную информацию.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовщины.

"Вчера, около 15:00 патрульные получили вызов на улицу Степана Бандеры. По словам заявителя, возле школы происходил конфликт между молодыми людьми. Неравнодушный сказал, что один человек одет в балаклаву и громко общается с двумя гражданами", — рассказывают патрульные.

Правоохранители приехали на место происшествия, немедленно подошли к участникам конфликта, и узнали от них, что 18-летний парень надел балаклаву и подготовил пистолет, чтобы запугать их.

"Он дождался двух учеников в возрасте 16 и 17 лет после окончания уроков. Когда они вышли, по словам очевидца и школьников, приставлял пистолет к их груди и нанес телесные повреждения одному из парней в лицо. По словам подростков, он требовал у них еженедельное вознаграждение на сумму 500 гривен и определенную информацию", — говорится в сообщении.

Во время проверки правонарушителя полицейские обнаружили у него оружие. Парень объяснил, что он приобрел его в магазине якобы для собственной безопасности.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и сообщили родителям несовершеннолетних.

Львовянина задержали, ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство совершено с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УКУ.

За такие действия ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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