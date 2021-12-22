Во Львовской области из-за гололеда на дорогах объявили штормовое предупреждение

Во Львовской области из-за гололеда на дорогах объявили штормовое предупреждение

Водителям следует быть очень аккуратными на дорогах.

Сегодня, 22 декабря, во Львове и по территории всей области на дорогах — гололедица. Из-за таких погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение, 1 уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Состояние автомобильных дорог на 06:00 ч. 22 декабря: на государственных и местных дорогах проезд обеспечено, покрытие – сухое, температура: от -5 до -20 градусов мороза, работают (дежурят) 61 (65) человек и 50 (49) единиц техники", — говорится в сообщении.

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