Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 23 грудня

Коронавірус у Львові й області рвонув угору: статистика на 23 грудня

За добу в міських ковідних лікарнях померло 3 людини.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 23 грудня, демонструє зростання.

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Так, станом на 08:00 у регіоні вже 218 027 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 5900 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"За минулу добу лаболаторні центри провели 1448 ПЛР-тестів. Відтак, 417 – позитивні, з них львів’ян – 163", – розповіли в міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 246 пацієнтів: 239 з них має COVID-19, 26 – у реанімації, 21 людину підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів надійшло 18 осіб, (з них вакцинованих – 2), виписано – 26, померло – 3.

Із них:

до ЛШМД надійшло 9 хворих (з них вакцинований – 2), виписано – 13, померло – 3.

до 8 МКЛ надійшло 4 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 5, помер – 1.

до 1 МКЛ надійшло 3 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 3, ніхто не помер.

до 5 МКЛ надійшло 2 хворих (ніхто не вакцинований), виписано – 5, ніхто не помер.

Вчора, 22 грудня, повідомлялося, що за минулу добу лабораторні центри провели 1580 ПЛР-тестів. Відтак, 166 – позитивні, з них львів’ян – 64.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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