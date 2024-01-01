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Росія вдарила "Шахедами" по Львівщині у новорічну ніч: скільки дронів атакували область

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Росія вдарила "Шахедами" по Львівщині у новорічну ніч: скільки дронів атакували область

Наслідки атаки по Львівщині 1січня 2023

Через російську атаку музей Романа Шухевича знищено повністю.

Росія, попередньо, у ніч проти 1 січня атакувала Львівську область 10-ма дронами-камікадзе "Шахед". На щастя, обійшлося без жертв. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

"У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття. Сьогодні там на місці проведемо виїзну комісію з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

За його словами, музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері.  

Нагадаємо, у Мережі показали, який вигляд має музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича та університет, де навчався Степан Бандера, після удару Росії поблизу Львова.

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Дата публікації
Перегляди
690
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