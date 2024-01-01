Россия ударила "Шахедами" по Львовщине в новогоднюю ночь: сколько дронов атаковали область

Россия, предварительно, в ночь на 1 января атаковала Львовскую область 10-ю дронами-камикадзе "Шахед". К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"В Дублянах ударной волной выбиты окна в общежитиях, больнице, часовне и домах. Всего более 60 окон. Также в учебных корпусах аграрного университета уничтожено более 600 метров квадратных кровли и перекрытия. Сегодня там на месте проведем выездную комиссию по чрезвычайным ситуациям", — отметил он.

По его словам, музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью. Также на Белогорще пострадало несколько частных построек — вылетели окна и двери.

Напомним, в Сети показали, как выглядит музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича и университет, где учился Степан Бандера, после удара России вблизи Львова.

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