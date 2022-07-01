Підпалила суху траву: у Львівській області трагічно загинула жінка

У селі Великосілки Львівського району під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 76-річної жінки.

Вогнем знищено суху траву на площі 700 кв.м. Усі обставини події з’ясовуватимуть правоохоронці.

Про це повідомили у Facebook Головне управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники гасили пожежу на відкритій території у селі Великосілки. Там горіла суха трава.

"На місці пожежі виявлено тіло жінки, 1946 року народження. За словами місцевих мешканців, жінка спалювала суху траву у себе на ділянці, проте через високу температуру та вітер, полум’я швидко поширилось", – повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, у Херсоні через запалену свічку сталася пожежа на першому поверсі триповерхового будинку. Тоді люди вибиралися із палаючої будівлі пожежною драбиною. 78-річну жінку, 20-річного хлопця і 18-річну дівчину винесли непритомними. Доки їхала "швидка", рятувальники буквально повернули їх до життя - робили штучне дихання і масаж серця.

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