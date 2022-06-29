Вбив, а тіло викинув у лісопосадці: мешканець Львівщини зарізав 31-річного знайомого (фото)

На Львівщині поліцейські взяли під варту зловмисника, причетного до вбивства чоловіка.

У ніч проти 26 червня 50-річний житель Трускавця зарізав 31-річного жителя Харкова під час розпивання спиртного. Вбитого чоловіка зловмисник відвіз до лісопосадки, де і залишив. Вже за добу правоохоронцям вдалося знайти і виявити виявити вбивцю.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Львівщини.

"Як встановили правоохоронці, затриманий під час конфлікту завдав смертельного ножового поранення жертві, відвіз тіло у лісопосадку, розташовану на відстані близько п’яти кілометрів від місця події, після чого поїхав додому", - йдеться у повідомленні.

Про вбивство правоохоронці дізналися 26 червня, близько 10:00. Їм зателефонували медики і повідомили, що в лісовому масиві у селі Станиля Дрогобицького району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Загиблим виявився 31-річний жителя Харкова. На його тілі були сліди насильницької смерті, а саме – ножове поранення в ділянці грудей. Як в подальшому встановили медики, саме воно стали причиною смерті чоловіка.

За добу правоохоронці за допомогою відео з міських камер спостереження встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний житель Трускавця. Як з'ясувалося, вночі 26 червня, під час розпивання спиртного, між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник вдарив жертву ножем у груди.

Переконавшись, що чоловік мертвий, підозрюваний завантажив його тіло у свій автомобіль та вивіз у лісопосадку, розташовану в селі Станиля, після чого поїхав додому.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За рішенням суду чоловік перебуває під вартою.

Читайте також: