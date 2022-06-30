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Гостомельська, Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували майже два десятки вулиць

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Гостомельська, Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували майже два десятки вулиць

Фото: ТСН.ua

У Львові та громаді перейменували 19 вулиць в рамках процесу дерусифікації.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що "це тільки початок".

Про це він написав у своєму Телеграмі.

Так, у Львові перейменовано 8 вулиць:

  • вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
  • вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;
  • вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;
  • вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;
  • вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
  • вул. Кибальчича - вул. Херсонська;
  • вул. Дагестанська - вул. Гостомельська;
  • вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська.

Перейменували також вулиці у населених пунктах ОТГ.

Місто Винники:

  • вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;
  • вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;
  • вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;
  • вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;
  • вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;
  • вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.

СМТ Рудне:

вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;
вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;
вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;
вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;
вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань об’єктів столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.

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