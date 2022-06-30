Гостомельська, Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували майже два десятки вулиць

У Львові та громаді перейменували 19 вулиць в рамках процесу дерусифікації.
Мер міста Андрій Садовий зазначив, що "це тільки початок".
Про це він написав у своєму Телеграмі.
Так, у Львові перейменовано 8 вулиць:
- вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
- вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;
- вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;
- вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;
- вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
- вул. Кибальчича - вул. Херсонська;
- вул. Дагестанська - вул. Гостомельська;
- вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська.
Перейменували також вулиці у населених пунктах ОТГ.
Місто Винники:
- вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;
- вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;
- вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;
- вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;
- вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;
- вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.
СМТ Рудне:
вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;
вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;
вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;
вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;
вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.
Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань об’єктів столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.
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