Гостомельська, Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували майже два десятки вулиць

Гостомельська, Чорнобаївська та Героїв Маріуполя: у Львові перейменували майже два десятки вулиць

У Львові та громаді перейменували 19 вулиць в рамках процесу дерусифікації.

Мер міста Андрій Садовий зазначив, що "це тільки початок".

Про це він написав у своєму Телеграмі.

Так, у Львові перейменовано 8 вулиць:

вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;

вул. К. Брюлова - вул. Ірини Калинець;

вул. П. Козланюка - вул. Героїв Маріуполя;

вул. І. Сєченова - вул. Шумлянських;

вул. М. Некрасова - вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);

вул. Кибальчича - вул. Херсонська;

вул. Дагестанська - вул. Гостомельська;

вул. Чуваська - вул. Чорнобаївська.

Перейменували також вулиці у населених пунктах ОТГ.

Місто Винники:

вул. В. Жуковського - вул. Олександра Ванька Лагодовського;

вул. І. Довганика - вул. Володимира Грабовецького;

вул. К. Ціолковського - вул. Родини Крушельницьких;

вул. М. Лермонтова - вул. Мирона Кипріяна;

вул. О. Засядька - вул. Братів Йонів;

вул. Ю. Гагаріна - вул. Мирослава Скорика.

СМТ Рудне:

вул. В. Короленка - вул. Юрія Липи;

вул. Д. Менделєєва - вул. Івана Пулюя;

вул. О. Марченка - вул. Ярослава Осмомисла;

вул. О. Невського - вул. Ярослава Дашкевича;

вул. Ю. Гагаріна - вул. Квітки Цісик.

Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменувань об’єктів столиці, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Загалом було отримано понад 6,5 мільйона голосів за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ.

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